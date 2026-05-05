🔴 ULTIM’ORA – Catania, gravissimo incidente in via Forcile: muore donna di 48 anni, uomo ferito gravemente

CATANIA – Drammatico incidente stradale nella serata di oggi, 5 maggio 2026, in via Forcile, dove per cause ancora in fase di accertamento si è verificato un violento scontro tra una moto e un’autovettura.

Ad avere la peggio è stata la donna di 48 anni che si trovava a bordo del mezzo a due ruote: per lei, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare.

La vittima è deceduta a seguito delle gravissime ferite riportate nell’impatto, al momento non si conoscono le generalità.

Il centauro, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dai sanitari e trasferito d’urgenza in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sotto shock il conducente dell’auto coinvolta pure lui trasferito all' ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presente anche il medico legale per gli accertamenti di rito.

Al momento restano ancora pochi i dettagli su quanto accaduto.

🟡 Articolo in aggiornamento