Paternò, concorso per 7 agenti di Polizia Locale: in 949 alle prove fisiche nel campo comunale di Misterbianco, si parte il 20 maggio

PATERNO’ – Entra nel vivo il concorso pubblico per l’assunzione di 7 agenti di Polizia Locale al Comune di Paternò. Sono 949 i candidati ammessi alla prova di efficienza fisica, primo step della selezione che prenderà il via nei prossimi giorni.

La Commissione ha stabilito che la prima prova sarà la corsa, da svolgersi su pista di atletica leggera omologata. Proprio per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha dovuto individuare un impianto idoneo fuori dal territorio cittadino.

Le prove si terranno infatti presso il campo comunale “Valentino Mazzola” di Misterbianco, nelle giornate del 20 e 21 maggio 2026, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, grazie alla disponibilità concessa dal Comune etneo.

Per l’utilizzo dell’impianto è stata prevista una spesa complessiva di 190 euro, già impegnata e liquidata dal Comune di Paternò, considerata l’urgenza di organizzare le prove secondo i criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice .

Il concorso rientra nel piano triennale del fabbisogno di personale dell’Ente e segue l’approvazione del bando pubblicato nei mesi scorsi sul portale InPA e sul sito istituzionale.

Adesso l’attenzione si sposta sulle prove fisiche, primo vero banco di prova per i quasi mille partecipanti. Superata questa fase, il concorso proseguirà con le successive selezioni fino alla formazione della graduatoria finale.