🔴 ULTIM’ORA – SS121 nel caos: tamponamento a catena, lunghe code verso Catania

Mattinata di forti disagi lungo la SS121 in direzione Catania, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno tre auto.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Misterbianco, nei pressi dell’autovelox.

Secondo una prima segnalazione di una lettrice, i veicoli coinvolti sarebbero incolonnati uno dietro l’altro, ma al momento non è chiaro se ci siano feriti.

Al momento della segnalazione non risultavano ancora ambulanze sul posto, ma la situazione è in continua evoluzione.

🚗 Traffico in tilt: si registrano lunghissime code in direzione Catania, con la fila che inizia già dallo svincolo Piano Tavola.

Si invita alla massima prudenza e, se possibile, a utilizzare percorsi alternativi.

👉 Notizia in aggiornamento