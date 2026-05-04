🚨 ULTIM’ORA Paternò, auto si ribalta sulla strada per Santa Maria di Licodia, soccorsi sul posto
🚨 ULTIM’ORA Paternò, auto si ribalta sulla strada per Santa Maria di Licodia: paura e traffico
Paura nel pomeriggio di oggi, 4 maggio 2026, a Paternò, lungo via delle Arti e dei Mestieri, nel tratto che conduce verso Santa Maria di Licodia.
Una Fiat Panda di vecchio modello si è ribaltata finendo a gomme all’aria. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo, anche se non si esclude che una vettura in senso opposto possa aver affrontato la curva ad alta velocità: circostanza ancora tutta da verificare.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: il conducente è attualmente visitato dai sanitari, visibilmente scioccato, ma non risulterebbe in gravi condizioni.
Presenti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Nel tratto interessato si registrano rallentamenti, con traffico regolato a senso alternato.
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