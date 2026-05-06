Tragedia ieri a Catania: Angela Cori muore a 47 anni, marito grave

Morta ieri sera in via Forcile Angela Cori, 47 anni. Grave il marito alla guida della moto. Indaga la Polizia Municipale.

Ancora sangue sulle strade siciliane. Una donna di 47 anni, Angela Cori, ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 5 maggio 2026, in via Forcile a Catania, nella zona dove durante la pandemia era stato allestito l’hub vaccinale.

La vittima viaggiava come passeggera a bordo di una moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata violentemente con un’Audi 80. Alla guida del mezzo a due ruote si trovava il marito della donna, rimasto gravemente ferito nell’impatto e trasferito d’urgenza in ospedale.

Per Angela Cori, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. La 47enne lavorava in un’agenzia immobiliare ed era molto conosciuta e stimata.

A rendere ancora più straziante la tragedia è un dettaglio che ha colpito profondamente amici e conoscenti: domani Angela avrebbe compiuto gli anni.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Catania e il medico legale. I due mezzi coinvolti nel violento impatto sono stati sequestrati per consentire tutti gli accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sui social, nelle ultime ore, sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. Tra quelli più condivisi, uno in particolare recita:

“Voglio ricordarti così, con l'ultima foto che mi hai mandato accompagnata dalla tua immancabile battuta. Sì, lo so che amavi i colpi di scena ma questo è un po' troppo Angela Cori. Troppo.” 🖤

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire ogni dettaglio della tragedia che ha profondamente colpito la comunità catanese.