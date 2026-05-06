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Tragedia ieri a Catania: Angela Cori muore a 47 anni, marito grave

Morta ieri sera in via Forcile Angela Cori, 47 anni. Grave il marito alla guida della moto. Indaga la Polizia Municipale.

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2026 18:05
Tragedia ieri a Catania: Angela Cori muore a 47 anni, marito grave -
Catania
Dintorni
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Ancora sangue sulle strade siciliane. Una donna di 47 anni, Angela Cori, ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 5 maggio 2026, in via Forcile a Catania, nella zona dove durante la pandemia era stato allestito l’hub vaccinale.

La vittima viaggiava come passeggera a bordo di una moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata violentemente con un’Audi 80. Alla guida del mezzo a due ruote si trovava il marito della donna, rimasto gravemente ferito nell’impatto e trasferito d’urgenza in ospedale.

Per Angela Cori, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. La 47enne lavorava in un’agenzia immobiliare ed era molto conosciuta e stimata.

A rendere ancora più straziante la tragedia è un dettaglio che ha colpito profondamente amici e conoscenti: domani Angela avrebbe compiuto gli anni.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Catania e il medico legale. I due mezzi coinvolti nel violento impatto sono stati sequestrati per consentire tutti gli accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sui social, nelle ultime ore, sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. Tra quelli più condivisi, uno in particolare recita:

“Voglio ricordarti così, con l'ultima foto che mi hai mandato accompagnata dalla tua immancabile battuta. Sì, lo so che amavi i colpi di scena ma questo è un po' troppo Angela Cori. Troppo.” 🖤

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire ogni dettaglio della tragedia che ha profondamente colpito la comunità catanese.

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