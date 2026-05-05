🔴 Allarme scabbia a Motta Sant’Anastasia: scuole chiuse dal 6 all’8 maggio

MOTTA SANT’ANASTASIA – Scuole chiuse per tre giorni in tutto il territorio comunale a seguito di un caso accertato di scabbia. Lo dispone un’ordinanza sindacale firmata nella giornata di oggi, 5 maggio 2026.

Il provvedimento prevede la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado nei giorni 6, 7 e 8 maggio 2026, al fine di consentire interventi urgenti di sanificazione.

La decisione è arrivata dopo la segnalazione di un caso accertato presso una scuola primaria. Su indicazione dell’ASP di Catania, si procederà con una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti scolastici, seguendo specifici protocolli sanitari per prevenire eventuali rischi di diffusione.

⚠️ “Malattia contagiosa, serve massima prudenza”

Nel documento si evidenzia come la scabbia sia una malattia infettiva e contagiosa, che può diffondersi rapidamente in ambienti collettivi come le scuole. Proprio per questo motivo, l’amministrazione ha ritenuto necessario intervenire con urgenza, a tutela della salute pubblica.

👨‍👩‍👧 Informazione alle famiglie

Il dirigente scolastico sarà incaricato di informare tempestivamente le famiglie degli alunni e il personale scolastico, affinché vengano adottate tutte le misure igienico-sanitarie necessarie.

🔎 Controlli prima della riapertura

La riapertura delle scuole avverrà solo dopo la verifica della corretta esecuzione degli interventi di sanificazione.