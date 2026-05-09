🚨 Misterbianco, donna travolta sulle strisce pedonali: soccorsa in ospedale

Momenti di forte apprensione questa mattina a Misterbianco, dove una donna anziana è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’incidente si è verificato all’incrocio tra via San Nicolò e via Kennedy. Secondo le primissime informazioni raccolte, la donna – che avrebbe un’età di circa i70 anni – sarebbe stata travolta da un veicolo per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118.

La donna, rimasta a terra dopo l’impatto con diverse escoriazioni, è stata poi caricata in ambulanza e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Non si conoscono al momento le sue condizioni precise, né ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

La zona ha registrato rallentamenti al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine.

La malcapitata, secondo quanto riferito da alcuni presenti, potrebbe essersi trovata nella zona dopo il tradizionale mercatino cittadino.