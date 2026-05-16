🔴 Viagrande, auto contro un muro, due feriti

Violento impatto in via Dietro Serra: feriti un uomo e una donna, sul posto 118 e Polizia Municipale

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio 2026, a Viagrande, una Ford Kuga è finita violentemente contro un muro lungo via Dietro Serra.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 18. Per cause ancora in fase di accertamento, il SUV avrebbe improvvisamente perso il controllo andando a schiantarsi con forza. Il violento impatto ha distrutto la parte anteriore del mezzo e fatto esplodere gli airbag.

A bordo dell’auto si trovavano un uomo e una donna, entrambi rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure ai due occupanti del veicolo.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Queste sono le uniche informazioni disponibili mentre scriviamo e l’articolo è in aggiornamento.