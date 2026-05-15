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🔴 Paternò, furto d’acqua: 9 utenze denunciate, nei guai anche un’attività artigianale

I controlli avviati da AMA e supportati dalla Polizia Municipale hanno riguardato 11 utenze del territorio comunale. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.

A cura di Redazione Redazione
15 maggio 2026 14:09
🔴 Paternò, furto d’acqua: 9 utenze denunciate, nei guai anche un’attività artigianale -
Paternò
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La Polizia Municipale di Paternò ha reso noto l’esito di una serie di controlli effettuati sul territorio per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica e del furto d’acqua.

L’attività di verifica è stata avviata da AMA, la società che gestisce il servizio idrico sul territorio comunale, e successivamente supportata dagli accertamenti della Polizia Municipale.

Secondo quanto comunicato, sono state controllate complessivamente 11 utenze. Al termine delle verifiche, 9 utenze sono state denunciate penalmente ai sensi degli articoli 624 e 625 comma 7 bis del Codice Penale per furto di acqua.

Tra i soggetti denunciati figura anche un’attività artigianale. Gli accertamenti avrebbero consentito di individuare presunti utilizzi irregolari della rete idrica pubblica.

La Polizia Municipale ha inoltre fatto sapere che i controlli continueranno anche nelle prossime settimane con ulteriori verifiche sul territorio comunale.

Ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a eventuale condanna definitiva.

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