🔴 Paternò, furto d’acqua: 9 utenze denunciate, nei guai anche un’attività artigianale

I controlli avviati da AMA e supportati dalla Polizia Municipale hanno riguardato 11 utenze del territorio comunale. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.

La Polizia Municipale di Paternò ha reso noto l’esito di una serie di controlli effettuati sul territorio per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica e del furto d’acqua.

L’attività di verifica è stata avviata da AMA, la società che gestisce il servizio idrico sul territorio comunale, e successivamente supportata dagli accertamenti della Polizia Municipale.

Secondo quanto comunicato, sono state controllate complessivamente 11 utenze. Al termine delle verifiche, 9 utenze sono state denunciate penalmente ai sensi degli articoli 624 e 625 comma 7 bis del Codice Penale per furto di acqua.

Tra i soggetti denunciati figura anche un’attività artigianale. Gli accertamenti avrebbero consentito di individuare presunti utilizzi irregolari della rete idrica pubblica.

La Polizia Municipale ha inoltre fatto sapere che i controlli continueranno anche nelle prossime settimane con ulteriori verifiche sul territorio comunale.

Ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a eventuale condanna definitiva.