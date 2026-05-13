🔴 Paternò, bambina di 11 anni investita in piazza Indipendenza: illesa

Sul posto un’ambulanza del 118. La giovane non è stata trasportata in ospedale, tanta apprensione tra i presenti nel centro cittadino.

Ancora un investimento nella serata di oggi, martedì 13 maggio 2026, a Paternò. Dopo l’episodio avvenuto ieri sera in Corso Sicilia, un nuovo caso si è verificato nel centro cittadino, precisamente nella zona di piazza Indipendenza.

Secondo le prime informazioni raccolte, una bambina di 11 anni sarebbe stata investita da un’auto per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti e di numerosi passanti che si trovavano nella piazza, particolarmente frequentata nelle ore serali.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure direttamente alla giovane. Fortunatamente, nonostante quanto accaduto, la bambina è rimasta illesa e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Tanta apprensione inizialmente tra i presenti e i familiari, ma le condizioni della piccola sono apparse subito rassicuranti ai sanitari intervenuti sul posto.

L’episodio riaccende ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle aree più frequentate della città, soprattutto nelle ore di maggiore presenza di pedoni e famiglie.

Al momento restano ancora pochi i dettagli ufficiali sulla dinamica dell’accaduto.

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