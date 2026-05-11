Tragedia a Vaccarizzo: muore giovane suora di San Giovanni La Punta

La giovane suora avrebbe perso la vita nel mare di Vaccarizzo mentre aiutava alcune consorelle in difficoltà tra le onde.

Profondo dolore nella comunità carmelitana di San Giovanni La Punta per la tragica morte di Suor Nadir, la giovane religiosa deceduta questa mattina nel mare di Vaccarizzo, nei pressi del Villaggio Delfino.

Secondo quanto ricostruito, le suore stavano trascorrendo una giornata di riposo e fraternità vicino alla spiaggia, approfittando della vicinanza della struttura religiosa al litorale. Le religiose sarebbero entrate in acqua in una zona bassa, ma il mare agitato e le onde particolarmente forti le avrebbero trascinate improvvisamente più al largo, mettendole in grave difficoltà.

Nel tentativo di soccorrere le consorelle in difficoltà, Suor Nadir si sarebbe prodigata insieme a Suor Gessica per aiutare le altre religiose a tornare verso la riva. In quei drammatici momenti, però, la giovane suora avrebbe perso le forze dopo aver ingerito molta acqua.

Suor Gessica sarebbe riuscita a trascinare fuori dall’acqua le religiose coinvolte, ma per Suor Nadir purtroppo non c’è stato nulla da fare. La giovane religiosa sarebbe stata recuperata già priva di sensi. Le altre suore, invece, stanno bene, anche se profondamente sotto shock per quanto accaduto.

La notizia ha sconvolto la comunità religiosa e tanti fedeli di San Giovanni La Punta, dove Suor Nadir era molto conosciuta e apprezzata.

La Santa Messa esequiale sarà celebrata giovedì alle ore 16:00 presso la Chiesa Madre di San Giovanni La Punta e sarà presieduta dall’arcivescovo di Catania Luigi Renna.

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla comunità carmelitana. “Ci uniamo tutti nella preghiera”, è il messaggio condiviso da fedeli e religiosi dopo la tragedia che ha colpito la giovane suora.