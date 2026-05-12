🚨 ULTIM’ORA Paternò, incendio tra sterpaglie vicino alle case

Alta colonna di fumo visibile da gran parte della città: il vento alimenta le fiamme mentre due autobotti dei Vigili del Fuoco operano vicino alle abitazioni.

Con l’arrivo del caldo tornano anche i primi incendi sul territorio. Un vasto rogo si è sviluppato nelle scorse ore in via delle Arti e dei Mestieri, a Paternò, in un’area ricca di sterpaglie e vegetazione secca, non molto distante dalle abitazioni della zona.

Le fiamme si sono propagate rapidamente e il vento presente nell’area sta contribuendo ad alimentare ulteriormente il fronte del fuoco, facendo espandere l’incendio tra le sterpaglie e aumentando la quantità di fumo nell’aria.

Dal rogo si è alzata una densa e alta colonna di fumo grigio ben visibile da diverse zone della città e anche a notevole distanza. Il fumo ha inoltre invaso parte della carreggiata creando rallentamenti e disagi alla circolazione stradale per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti con due autobotti impegnate a contenere il fronte dell’incendio vicino alle abitazioni presenti nella zona.

Presente anche la Polizia Municipale per monitorare la situazione e gestire la viabilità nell’area interessata dal rogo.

Ancora una volta torna al centro il problema della mancata pulizia dei terreni invasi da erba secca e sterpaglie, elementi che con il caldo e il vento diventano facilmente incendiabili. Situazioni che potrebbero spesso essere evitate attraverso una maggiore manutenzione delle aree private e il rispetto delle ordinanze comunali sulla pulizia dei terreni.

Interventi di questo tipo, infatti, impegnano uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco che potrebbero essere richiamati in emergenze ben più gravi.

Durante i mesi estivi, caratterizzati da alte temperature e incendi frequenti, il rischio è quello di avere squadre già operative su altri roghi proprio nel momento in cui si verifica un’emergenza più seria che richiede un intervento immediato.