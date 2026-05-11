🚨 ULTIM’ORA – Disagi e rallentamenti sulla 121 e 284: traffico quasi fermo

Disagi alla circolazione in questi minuti lungo la Strada Statale 121 e la Strada Statale 284, dove si stanno registrando rallentamenti e lunghe code in diversi tratti particolarmente trafficati.

Sulla SS121, in direzione Paternò, i disagi sarebbero legati a lavori in corso nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.

Numerosi automobilisti segnalano traffico rallentato e code che stanno causando notevoli tempi di percorrenza soprattutto nelle ore di maggiore afflusso.

Situazione complicata anche sulla SS284, nei pressi dello svincolo di Santa Maria di Licodia, dove si stanno formando lunghe file di veicoli con circolazione fortemente rallentata.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulle cause precise dei disagi lungo la 284 e, secondo le prime informazioni raccolte, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone.

Si raccomanda agli automobilisti massima prudenza alla guida e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori rallentamenti.