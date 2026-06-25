Paternò, incendio in un appartamento: un minore riesce a uscire in tempo, tanta paura tra i residenti

Tanta paura tra i residenti di Scala Vecchia. L'ipotesi al vaglio è quella di un possibile corto circuito.

Momenti di grande paura nella mattinata di oggi in via Potenza, nella zona di Scala Vecchia a Paternò, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento al secondo piano di uno stabile.

Nei primi istanti dell'emergenza, il fumo e il rapido propagarsi delle fiamme hanno destato forte preoccupazione tra gli abitanti della zona, molti dei quali sono usciti in strada seguendo con apprensione l'evolversi della situazione e l'arrivo dei mezzi di soccorso.

Secondo quanto appreso, un minore presente all'interno dell'abitazione è stato tratto in salvo, evitando conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due autobotti e l'autoscala proveniente da Catania, supportati dai Carabinieri e da due ambulanze del 118, presenti a scopo precauzionale.

Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono protratte per diverse ore, fino alla completa messa in sicurezza dell'edificio. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato particolarmente complesso proprio per evitare che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.

Per quanto riguarda le cause dell'incendio, tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di un probabile corto circuito, anche se saranno gli accertamenti tecnici a chiarire con precisione l'origine del rogo.

L'episodio ha richiamato numerosi residenti e curiosi nella zona di Scala Vecchia, dove per diverse ore sono rimasti operativi i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine.sidenti della zona, rimasti con il fiato sospeso per l'imponente dispiegamento di mezzi di soccorso