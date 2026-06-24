🔴🔴 A18, gravissimo incidente nei pressi della galleria Taormina: uscita obbligatoria verso Catania, si teme una vittima.

Violento impatto tra una vettura e un autovus Traffico deviato con uscita obbligatoria a Taormina in direzione Catania. In corso accertamenti su una possibile vittima.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 7.30

Purtroppo il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte sull'A18, nei pressi della galleria Taormina, si è aggravato.

È stato confermato il decesso del conducente della Fiat Sedici coinvolta nello schianto contro un autobus in panne. La vittima è un uomo di 30 anni della provincia di Catania.

Ferita la figlia che viaggiava con lui, trasportata al Policlinico di Catania: secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

TAORMINA – Grave incidente stradale nelle prime ore di oggi lungo l'autostrada A18 Messina-Catania. Il sinistro si è verificato intorno alle 2:30 al chilometro 37, nei pressi della galleria Taormina, in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni raccolte, una persona avrebbe perso la vita nell'impatto, mentre una bambina sarebbe stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le autorità sono al lavoro per accertare con precisione il bilancio dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.

Dalle prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, l'autovettura si sarebbe schiantata contro un autobus fermo all'interno della galleria a causa di un guasto. L'impatto sarebbe stato particolarmente violento, causando ingenti danni alla vettura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, impegnati nelle operazioni di soccorso, nei rilievi e nella messa in sicurezza dell'area.

A seguito del sinistro è stato chiuso il tratto autostradale interessato dall'incidente. Per i veicoli diretti verso Catania è stata istituita l'uscita obbligatoria a Taormina, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e lunghe code fin dalle prime ore del mattino.

Tra le informazioni emerse nelle ore successive all'accaduto vi sarebbe anche quella secondo cui il pullman coinvolto stava facendo rientro da un concerto svoltosi a Messina. Anche questo elemento è attualmente in fase di verifica.

Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente e chiarire eventuali responsabilità. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.