🚨 PATERNO’, ORDINANZA PER LA CENERE DELL’ETNA: STOP A MOTO E BICI, LIMITE 30 KM/H
Nuove regole per la circolazione quando la cenere rende pericolose le strade
La Commissione Straordinaria ha firmato oggi, 13 agosto, l’ordinanza n. 43, che stabilisce nuove regole per la circolazione quando sulle strade si accumulano quantità di cenere tali da rendere pericoloso il transito.
🚫 stop a motocicli, ciclomotori e biciclette;
🚗 limite massimo di 30 km/h per tutti gli altri veicoli.
In caso di presenza di cumuli di cenere vulcanica sulle strade urbane, sarà vietata la circolazione di motocicli, ciclomotori e biciclette in tutto il centro abitato di Paternò.
Per tutti gli altri veicoli sarà invece obbligatorio rispettare il limite massimo di 30 km/h.
Il provvedimento sarà valido solo quando la presenza della cenere creerà condizioni di pericolo e resterà in vigore fino alla cessazione del fenomeno.
Agli ingressi della città sarà installata apposita segnaletica con l'indicazione dei divieti e del limite di velocità.
Il Comune invita inoltre tutti gli automobilisti a procedere con particolare prudenza, evitando manovre brusche, frenate improvvise e sorpassi nei tratti dove la cenere rende la carreggiata scivolosa.
Le nuove disposizioni sono state adottate per ridurre i rischi legati alla riduzione dell’aderenza dell’asfalto, una situazione particolarmente pericolosa soprattutto per chi viaggia su due ruote.