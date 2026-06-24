Catania, forte rombo nei cieli nella serata di oggi: segnalazioni tra Fontanarossa e Librino

L’episodio è stato segnalato nella serata di oggi, tra le 21.30 e le 21.45 circa. Diversi cittadini hanno riferito di aver udito un forte rumore provenire dal cielo, in particolare nelle zone vicine all’aeroporto.

Un forte rumore di aerei è stato avvertito nella serata di oggi a Catania, soprattutto nell’area compresa tra l’aeroporto di Fontanarossa e Librino.

Le prime segnalazioni sono comparse sui social tra le 21.30 e le 21.45 circa. Alcuni cittadini hanno riferito di aver sentito un rumore molto intenso provenire dal cielo, compatibile con il passaggio o il decollo di velivoli dalla zona aeroportuale.

Le segnalazioni arrivano in particolare dalle zone San Leone, San Giuseppe La Rena, San Giorgio e dall’area aeroporto-Librino. Alcuni residenti hanno raccontato di aver percepito un rumore continuo e particolarmente forte, tanto da essere avvertito anche all’interno delle abitazioni.

Secondo quanto riferito da alcuni utenti, il rumore sarebbe durato circa 2-3 minuti. C’è chi lo ha descritto come un suono molto forte, simile a quello di un motore di aereo, percepito però a quota apparentemente bassa e proveniente da una precisa direzione.

Altri cittadini hanno raccontato di aver visto, dopo il forte rumore, una piccola luce in lontananza. Tra le ipotesi circolate sui social c’è anche quella del passaggio di possibili caccia militari, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

In un commento pubblicato sui social, un utente ha scritto che “qualcosa di molto potente” sarebbe passato sopra i cieli di Catania, parlando di un rumore continuo e assordante e di vibrazioni avvertite anche sul pavimento.

Secondo altre segnalazioni, il rumore sarebbe stato percepito anche in alcuni comuni dell’hinterland etneo, tra cui Paternò.

Tra i commenti pubblicati online, c’è anche chi ha provato a verificare su Flightradar24 la presenza di eventuali tracce per capire di che tipo di aerei si trattasse. Secondo quanto riferito da alcuni utenti, però, non sarebbero risultate tracce visibili sulla piattaforma.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sulla tipologia dei velivoli né sulle ragioni del decollo o del passaggio. Le ipotesi sui possibili aerei militari restano quindi segnalazioni raccolte dai social e non informazioni confermate.