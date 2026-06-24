Biancavilla sotto shock: 29enne torna dal concerto di Geolier con la figlia e si schianta contro il bus dei fan.

Il giovane viaggiava con la figlia di 6 anni quando la sua auto si è schiantata contro un autobus fermo per un guasto nella galleria Taormina. La bambina è ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita.

BIANCAVILLA – Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Biancavilla si è consumata nella notte lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. A perdere la vita è stato Davide Toscano, 29 anni, originario del centro etneo, rimasto coinvolto in un drammatico incidente all’interno della galleria Taormina.

Secondo una prima ricostruzione, erano circa le 2:30 quando la Fiat Sedici guidata dal giovane ha tamponato violentemente un autobus fermo sulla corsia di marcia a causa di un guasto. Il pullman, carico di spettatori di ritorno dal concerto di Geolier a Messina, si trovava ancora all’interno della galleria quando è avvenuto il tragico impatto.

Per Davide Toscano non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Nell’auto viaggiava anche la figlia di sei anni, rimasta ferita e trasportata in codice rosso al Policlinico di Catania. Fortunatamente la bambina non sarebbe in pericolo di vita: ha riportato alcune fratture ed è attualmente ricoverata sotto osservazione medica, assistita dalla madre.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos è rimasto chiuso per diverse ore per consentire alla Polizia Stradale di effettuare i rilievi e ai Vigili del Fuoco di Letojanni di rimuovere i mezzi coinvolti.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati, mentre è stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane automobilista.

La notizia della morte di Davide Toscano ha profondamente colpito Biancavilla. Tra i primi messaggi di cordoglio quello del sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, che ha voluto esprimere la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia del giovane.

«Questa mattina ci siamo svegliati con una notizia che ci ha stretto il cuore. Davide Toscano, nostro giovane concittadino di appena 29 anni, ha perso la vita in un terribile incidente sull’autostrada, all’interno della galleria Taormina, sulla Catania-Messina.

Un figlio, un padre, un ragazzo con tutta una vita davanti, spezzato in un istante.

Il mio pensiero, e sono certo di interpretare il sentimento di tutta Biancavilla, va con immenso dolore alla sua famiglia, ai suoi genitori, ai suoi cari. Ma in questo momento il nostro abbraccio si stringe con ancora più forza attorno alla sua bambina di 6 anni, rimasta ferita nell’incidente e ricoverata in ospedale.

Non ci sono parole per lenire un dolore così grande. Davide era uno di noi. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità. Che la nostra vicinanza possa essere di conforto per la sua famiglia, che sta vivendo ore di angoscia inaudita».

Parole che testimoniano il dolore e lo sgomento di un’intera città, oggi stretta nel lutto per la scomparsa di un giovane padre. Il pensiero di Biancavilla resta rivolto anche alla piccola di sei anni, ricoverata in ospedale, con l'auspicio che possa riprendersi al più presto dalle ferite riportate nel tragico incidente.