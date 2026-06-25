Paternò, uomo soccorso in via Emanuele Bellia: intervento della Misericordia, atteso il 118

Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme dopo averlo notato disteso a terra

Intervento di soccorso nella serata di oggi in via Emanuele Bellia, a Paternò, dove un uomo è stato trovato disteso a terra da alcuni passanti.

Secondo le informazioni raccolte, sono state numerose le chiamate ai soccorsi. Proprio in quei momenti un mezzo della Misericordia di Paternò stava transitando nella zona: i volontari, accortisi della situazione, si sono immediatamente fermati per prestare la prima assistenza all'uomo, monitorandone le condizioni.

Al momento dell'intervento dei volontari non era ancora giunta alcuna ambulanza del 118. Secondo quanto appreso, è stato richiesto l'invio di un mezzo di soccorso dalla postazione di Bronte.

L'uomo, residente nella zona di piazza Nassiriya e già noto in città, sarebbe la stessa persona di cui 95047 si era occupata alcune settimane fa in occasione di un altro episodio.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, l'uomo viene spesso visto in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, circostanza che al momento non risulta comunque confermata come causa dell'episodio avvenuto questa sera.

Sul posto si sono fermati diversi cittadini mentre i volontari hanno continuato ad assistere l'uomo in attesa dell'arrivo del personale sanitario.