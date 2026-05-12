🚨 ULTIM’ORA Paternò, uomo investito in Corso Sicilia: sfondato il parabrezza dell’auto

L’uomo era cosciente dopo l’impatto. Soccorso dal 118, è stato trasferito in ospedale per accertamenti e cure.

Incidente nella serata di oggi, 12 maggio 2026, a Paternò, dove un uomo è stato investito da un’auto mentre stava attraversando il Corso Sicilia.

Secondo le informazioni in nostro possesso, il 50enne stava attraversando la strada per andare a comprare il pane quando è stato travolto dal veicolo. Il conducente dell’auto si sarebbe immediatamente fermato dopo l’impatto per prestare soccorso.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha fornito le prime cure al ferito.

L’uomo investito era cosciente all’arrivo dei sanitari e, dopo le cure prestate direttamente sul posto, è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e per le cure del caso.

L’auto coinvolta presenta il parabrezza completamente sfondato nella parte centrale, segno della violenza dell’impatto avvenuto lungo una delle arterie più trafficate della città.

Per consentire i soccorsi e i rilievi si sono registrati rallentamenti alla circolazione nella zona. Al momento restano ancora pochi i dettagli ufficiali sulla dinamica dell’accaduto.to.