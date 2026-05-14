🔴 Ultim’ora – Pauroso schianto sulla SS284 tra Biancavilla e Licodia: grave un motociclista

Coinvolte due auto e una moto: traffico paralizzato lungo la superstrada

Ancora un grave incidente nel comprensorio etneo. Intorno alle ore 17 di oggi, 14 maggio 2026, un violento schianto si è verificato lungo la superstrada SS284, nel tratto compreso tra gli svincoli di Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero coinvolte due autovetture e un mezzo a due ruote. Ad avere la peggio sarebbe stato il motociclista che, dopo un doppio e violentissimo impatto con le auto, avrebbe riportato serie ferite agli arti inferiori.

Una delle vetture coinvolte avrebbe terminato la propria corsa a centinaia di metri dal punto dell’impatto, facendo comprendere la forte violenza dello schianto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con due ambulanze del 118. Il centauro, secondo le primissime informazioni raccolte, sarebbe rimasto cosciente dopo l’incidente ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Nel frattempo la circolazione lungo la SS284 sta subendo pesanti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, con traffico fortemente congestionato..La dinamica dell’incidente resta ancora al vaglio.

Notizia in aggiornamento.