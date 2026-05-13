🔴 ULTIM’ORA – Paternò, scontro tra auto e scooter in via Scala Vecchia: tre feriti

Due ambulanze sul posto dopo il violento impatto tra uno scooter con due ragazzi e un’auto. Traffico rallentato nella zona.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 13 maggio 2026, a Paternò, dove uno scooter con a bordo due ragazzi si è scontrato con un’autovettura in via Scala Vecchia, nei pressi dell’incrocio con via Marco Polo.

L’impatto è stato particolarmente violento e sul posto sono intervenute rapidamente due ambulanze del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro. I sanitari hanno assistito i due giovani che viaggiavano sul mezzo a due ruote e anche il conducente dell’auto.

Secondo le prime informazioni raccolte, fortunatamente nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, i feriti sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e per le cure del caso.

Nelle immagini si vede lo scooter finito sull’asfalto dopo l’impatto, mentre durante le operazioni di soccorso il traffico nella zona ha subito rallentamenti e disagi alla circolazione.

La dinamica dell’incidente resta ancora in fase di accertamento.