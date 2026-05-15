Aeronautica Militare, forte vento e mareggiate in Sicilia: scatta l’allerta meteo
Sabato attesi forti venti e mareggiate sulla Sicilia tirrenica. Temporali, grandinate e raffiche intense in diverse regioni.
Nuova ondata di maltempo sull’Italia e attenzione anche alla Sicilia. Secondo il nuovo bollettino dell’Aeronautica Militare, nelle prossime ore il quadro meteorologico resterà particolarmente instabile su diverse regioni italiane, con temporali intensi, forti raffiche di vento e possibili mareggiate lungo le coste esposte.
Per quanto riguarda la Sicilia, l’attenzione maggiore è rivolta alla giornata di domani, sabato 16 maggio 2026, quando sono previsti forti venti di nord-ovest con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, soprattutto lungo il settore tirrenico dell’isola. Non si escludono disagi nei collegamenti marittimi, mare molto mosso e condizioni difficili lungo le coste maggiormente esposte.
Il bollettino evidenzia inoltre che i fenomeni potranno essere accompagnati da mareggiate e condizioni meteo avverse fino alla fine della giornata di sabato. Gli esperti raccomandano prudenza soprattutto per chi dovrà mettersi in viaggio, per i pescatori e per le attività lungo il litorale tirrenico siciliano.
Nel resto d’Italia persistono invece forti temporali su Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio, mentre dalla notte il maltempo interesserà anche Campania e Basilicata tirrenica con rischio di grandinate, intensa attività elettrica e violente raffiche di vento.
Bollettino integrale Aeronautica Militare
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 15/05/26
NELLA GIORNATA DI OGGI, VENERDI' 15 MAGGIO 2026, PERSISTONO FORTI TEMPORALI SU PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, TOSCANA E LAZIO.
DALLE PRIME ORE E FINO AL POMERIGGIO DI DOMANI, SABATO 16 MAGGIO 2026, SI PREVEDONO TEMPORALI FORTI SULLA CAMPANIA E SUL SETTORE TIRRENICO DELLA BASILICATA.
I TEMPORALI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FORTI RAFFICHE DI VENTO E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 16 MAGGIO 2026, SI PREVEDE INOLTRE, VENTO FORTE DA NORD-OVEST CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE EVENTUALI COSTE ESPOSTE:
FINO A SERA SU MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, E SICILIA;
FINO A TERMINE GIORNATA SU SARDEGNA, CALABRIA E SICILIA, QUEST'ULTIMA CON PARTICOLAR