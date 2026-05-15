🔴 SS121 nel caos: lunghissime code verso Catania

Mattinata difficile per migliaia di automobilisti: rallentamenti e traffico in tilt nei pressi dello svincolo di Misterbianco Centro per lavori stradali.

Mattinata complicata per migliaia di automobilisti in transito lungo la superstrada 121 in direzione Catania. Fin dalle prime ore di oggi si sono registrate lunghe code e forti rallentamenti nella discesa di Misterbianco fino allo svincolo Misterbianco Centro, dove sono in corso alcuni lavori stradali per la presenza di un cantiere.

Per fortuna, secondo le informazioni raccolte, non si tratta di un incidente ma di disagi legati proprio al cantiere presente lungo il tratto interessato. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con veicoli praticamente incolonnati per diversi chilometri.

Molti pendolari hanno segnalato tempi di percorrenza aumentati e notevoli difficoltà nel raggiungere il capoluogo etneo durante l’orario di punta.

La situazione, mentre scriviamo, resta ancora rallentata soprattutto nel tratto compreso tra Piano Tavola e Misterbianco in direzione Catania. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi.