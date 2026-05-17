Ieri sera incidente sulla SS121: morto un cane sulla carreggiata

Titolo: 🚨 Ieri sera incidente sulla SS121: cane morto e lunghe code Sottotitolo: Disagi fino a mezzanotte nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro verso Paternò. Sul posto ambulanza del 118 e Carabinieri.

Disagi nella tarda serata di ieri lungo la superstrada 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro in direzione Paternò, dove intorno alle ore 22 si è verificato un incidente che ha provocato forti rallentamenti alla circolazione.

Sul posto era presente un cane di grosse dimensioni purtroppo morto sulla carreggiata.La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, ma molto probabilmente l’animale sarebbe stato investito da uno dei mezzi in transito lungo la superstrada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 e i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti del caso. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti in direzione Paternò, con lunghe code e disagi per gli automobilisti fino a circa mezzanotte.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su eventuali feriti o sul numero dei veicoli coinvolti.