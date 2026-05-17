Trecastagni, scontro tra due auto durante la festa di Sant’Alfio

Lo scontro tra una minicar e una Volvo V60 è avvenuto intorno alle 23.30 nel cuore dei festeggiamenti. Nessun ferito, ma tanta paura, traffico bloccato e strada chiusa con l’intervento dei Carabinieri.

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto nella serata di ieri, intorno alle ore 23.30, nel cuore di Trecastagni, proprio durante i festeggiamenti dedicati a Sant’Alfio.

Lo scontro si è verificato in piazza Marconi e ha coinvolto una minicar e una Volvo V60. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi sono entrati violentemente in collisione provocando danni importanti ai veicoli e la dispersione di detriti sulla carreggiata.

Nonostante il forte impatto e la presenza di tante persone in zona per la festa patronale, fortunatamente non si registrano feriti. Una circostanza che avrebbe potuto trasformare la serata in tragedia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con pesanti rallentamenti e disagi alla circolazione nel centro cittadino.

L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi presenti, rimasti colpiti dalla violenza dell’impatto avvenuto in una delle zone più frequentate del paese durante i festeggiamenti.