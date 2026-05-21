Tragedia sulla provinciale tra Castiglione e Francavilla: morto motociclista di 45 anni

Lo schianto è avvenuto ieri pomeriggio sulla SP 7/I: la vittima è Francesco Conti, 45 anni di Acireale. Indagini in corso sulla dinamica del tragico incidente.

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri sulla Strada Provinciale 7/I, l’arteria che collega Castiglione di Sicilia a Francavilla di Sicilia, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un fuoristrada.

La vittima è Francesco Conti, 45 anni, originario di Acireale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava percorrendo la provinciale in direzione del centro di Francavilla di Sicilia quando, dopo una doppia curva in discesa, si sarebbe scontrato frontalmente con una Suzuki Vitara che viaggiava nel senso opposto di marcia.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il 45enne non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili e il motociclista è deceduto sul luogo dell’incidente a causa delle gravissime ferite riportate.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Francavilla di Sicilia, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro della zona jonica, lasciando sgomenta la comunità.