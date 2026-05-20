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Grande Fratello, sorpresa per Todaro: in scena anche due ballerini di Paternò

Tra gli allievi della scuola di danza di Misterbianco anche il giovane paternese Antonino Caponnetto. Con loro pure Jasmine, figlia di Raimondo Todaro.

A cura di Redazione Redazione
20 maggio 2026 19:35
Grande Fratello, sorpresa per Todaro: in scena anche due ballerini di Paternò -
Dintorni
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Grande emozione ieri sera durante la finalissima del Grande Fratello su Mediaset. Tra le sorprese più toccanti della serata dedicate al concorrente Raimondo Todaro, è andato in scena uno speciale balletto realizzato dagli allievi della TODARO DANCE ACADEMY di Misterbianco.

Tra i giovani ballerini protagonisti dell’esibizione anche due ragazzi di Paternò, Antonino Caponnetto e Andrea Prezzavento, che hanno preso parte alla coreografia insieme agli altri allievi del maestro, regalando un momento carico di emozione e orgoglio. Sul palco anche due presenze speciali per Raimondo: la figlia Jasmine e la nipote Asia, apparse a sorpresa durante il balletto.

A introdurre il momento emozionante è stata Ilary Blasi, che ha mostrato a Raimondo una lettera scritta dalla giovane allieva Beatrice. La ragazza ha raccontato quanto il maestro sia importante per tutti loro, definendolo un esempio di tenacia e passione, capace di trasmettere ai ragazzi la forza di inseguire i propri sogni.

Subito dopo, le luci si sono accese sulla passerella ed è partita la sorpresa: gli allievi della TODARO DANCE ACADEMY hanno danzato per lui davanti a milioni di telespettatori. Raimondo, visibilmente commosso, ha osservato con orgoglio l’esibizione dei suoi ragazzi, lasciandosi andare a lunghi abbracci una volta terminata la performance.

Particolarmente toccante il momento in cui ha stretto a sé la figlia Jasmine e la nipote Asia, emozionandosi davanti all’affetto della sua famiglia e dei suoi allievi. Una scena che ha conquistato il pubblico social e i telespettatori della finale del reality.

Per la città di Paternò, inoltre, motivo di orgoglio la presenza dei giovani ballerini Antonino Caponnetto e Andrea Prezzavento, protagonisti insieme alla scuola di danza di Misterbianco di uno dei momenti più belli della serata televisiva..

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