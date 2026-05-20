Grande Fratello, sorpresa per Todaro: in scena anche due ballerini di Paternò

Tra gli allievi della scuola di danza di Misterbianco anche il giovane paternese Antonino Caponnetto. Con loro pure Jasmine, figlia di Raimondo Todaro.

Grande emozione ieri sera durante la finalissima del Grande Fratello su Mediaset. Tra le sorprese più toccanti della serata dedicate al concorrente Raimondo Todaro, è andato in scena uno speciale balletto realizzato dagli allievi della TODARO DANCE ACADEMY di Misterbianco.

Tra i giovani ballerini protagonisti dell’esibizione anche due ragazzi di Paternò, Antonino Caponnetto e Andrea Prezzavento, che hanno preso parte alla coreografia insieme agli altri allievi del maestro, regalando un momento carico di emozione e orgoglio. Sul palco anche due presenze speciali per Raimondo: la figlia Jasmine e la nipote Asia, apparse a sorpresa durante il balletto.

A introdurre il momento emozionante è stata Ilary Blasi, che ha mostrato a Raimondo una lettera scritta dalla giovane allieva Beatrice. La ragazza ha raccontato quanto il maestro sia importante per tutti loro, definendolo un esempio di tenacia e passione, capace di trasmettere ai ragazzi la forza di inseguire i propri sogni.

Subito dopo, le luci si sono accese sulla passerella ed è partita la sorpresa: gli allievi della TODARO DANCE ACADEMY hanno danzato per lui davanti a milioni di telespettatori. Raimondo, visibilmente commosso, ha osservato con orgoglio l’esibizione dei suoi ragazzi, lasciandosi andare a lunghi abbracci una volta terminata la performance.

Particolarmente toccante il momento in cui ha stretto a sé la figlia Jasmine e la nipote Asia, emozionandosi davanti all’affetto della sua famiglia e dei suoi allievi. Una scena che ha conquistato il pubblico social e i telespettatori della finale del reality.

Per la città di Paternò, inoltre, motivo di orgoglio la presenza dei giovani ballerini Antonino Caponnetto e Andrea Prezzavento, protagonisti insieme alla scuola di danza di Misterbianco di uno dei momenti più belli della serata televisiva..