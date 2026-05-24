Il talento di Adrano trionfa su Rai 1 a “Dalla Strada al Palco”: Alfio Russo conquista tutti

Il giovane sassofonista etneo conquista “Dalla Strada al Palco Special” emozionando pubblico e giuria con la sua esibizione al sax.

Grande orgoglio per Adrano e per tutto il territorio etneo. Il giovane sassofonista Alfio Russo, appena 14 anni, ha conquistato la vittoria dell’edizione 2026 di “Dalla Strada al Palco Special”, il people show di Rai 1 dedicato agli artisti di strada.

Il talento adranita ha emozionato pubblico e giuria grazie alla sua straordinaria esibizione al sax, riuscendo a imporsi nella finalissima del programma condotto da Carlo Conti. Alle sue spalle si sono classificati il Duo Moon e la cantante lirica Radmila Novozheeva.

Durante la finale, Alfio Russo si è esibito sulle note di “Mambo No. 5” insieme a Lou Bega, ottenendo il punteggio più alto della serata da parte del pubblico in studio.

Il giovane musicista di Adrano era già riuscito a conquistare il pubblico nelle puntate precedenti del programma, dove aveva raccontato la sua passione nata sin da bambino per il sassofono. Secondo quanto raccontato dalla Rai, Alfio ha iniziato a suonare a soli 7 anni dopo essersi innamorato dello strumento guardando un artista di strada.

La vittoria del 14enne rappresenta un motivo di grande soddisfazione per Adrano e per tutta la provincia di Catania, che ancora una volta vede emergere un giovane talento capace di arrivare sul palco nazionale grazie alla musica e alla passione.