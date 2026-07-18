Il cedimento sarebbe avvenuto nella notte, vicino all’area giochi.

Paternò, grosso albero crolla al Parco del Sole: il tronco finisce vicino all’area giochi

PATERNÒ – Un grosso albero è crollato all’interno del Parco del Sole di Paternò, finendo al suolo a pochi metri dall’area attrezzata con i giochi per i bambini.

Diverse segnalazioni, corredate da fotografie, sono giunte questa mattina alla nostra redazione. Secondo quanto riferito, il cedimento sarebbe avvenuto con ogni probabilità durante la notte.

Le immagini mostrano il grosso tronco completamente a terra, con la chioma che occupa parte dell’area verde e degli spazi circostanti. Una delle fotografie, scattata da distanza ravvicinata, mostra anche il punto in cui il tronco ha ceduto.

Fortunatamente il crollo sarebbe avvenuto nelle ore notturne. Considerata la presenza quotidiana di cittadini, famiglie e bambini all’interno del parco, se il cedimento si fosse verificato durante il giorno avrebbe potuto creare seri problemi e situazioni di pericolo.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato la caduta dell’albero. La situazione è resa particolarmente delicata dalla vicinanza all’area giochi e sarà necessario procedere con la messa in sicurezza della zona e con la successiva rimozione del grosso tronco.

Le fotografie ricevute oggi documentano la situazione presente all’interno del Parco del Sole.