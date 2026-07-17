🛑🔴🛑 SAN GIOVANNI LA PUNTA – Auto si ribalta in viale della Regione: ambulanza sul posto, traffico rallentato
SAN GIOVANNI LA PUNTA – Auto si ribalta in viale della Regione: ambulanza sul posto, traffico rallentato
Paura nel primo pomeriggio di oggi i in viale della Regione, a San Giovanni La Punta, dove un'automobile si è ribaltata per cause ancora da accertare, rimanendo al centro della carreggiata.
Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe probabilmente urtato un'altra auto prima di capovolgersi, ma la dinamica è ancora tutta da verificare.
Al momento, mentre scriviamo, sul posto è presente soltanto un'ambulanza, intervenuta per prestare i primi soccorsi.
Non si segnalano, secondo le prime informazioni disponibili, feriti in gravi condizioni.
La presenza dell'auto ribaltata sta causando rallentamenti alla circolazione lungo il viale.
Si resta in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine per i rilievi e per la ricostruzione dell'accaduto.
Articolo in aggiornamento.