🔴 AGGIORNAMENTO – Incendi a Ragalna e tra San Pietro Clarenza e Mascalucia: elicottero in azione

Una densa colonna di fumo è visibile a distanza. Sul posto il Corpo Forestale per contenere le fiamme vicino alle case rurali.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30

Nuovo incendio tra San Pietro Clarenza e Mascalucia: elicottero in azione

Un altro rogo sta interessando l’area vicina a Massannunziata e al Villaggio del Pino. Sul posto anche un mezzo aereo antincendio.

Un nuovo incendio è divampato nel pomeriggio nell’area compresa tra San Pietro Clarenza e Mascalucia, in prossimità delle zone di Massannunziata e Villaggio del Pino-Le Ginestre.

Sul posto è operativo anche un elicottero antincendio, impegnato in diversi sorvoli sull’area interessata dalle fiamme e nelle operazioni di spegnimento dall’alto.

Il mezzo aereo sta effettuando ripetute manovre sopra la zona, mentre proseguono gli interventi per contenere il rogo ed evitare che possa propagarsi ulteriormente tra la vegetazione e i terreni circostanti.

Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni o persone coinvolte. La situazione resta in evoluzione.

Articolo in aggiornamento.

🚨 RAGALNA – AGGIORNAMENTO INCENDIO

I Vigili del Fuoco riferiscono una situazione critica. Sul posto è operativo anche un elicottero della Forestale, impegnato con diversi lanci d’acqua.

RAGALNA – Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 16 luglio, in zona via Paternò, nel territorio di Ragalna.

Le fiamme stanno interessando un’area ricoperta da vegetazione secca e terreni agricoli, non lontano da alcune case rurali. Dal luogo del rogo si è alzata una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza e che ha attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nel tentativo di circoscrivere l’incendio, evitando che le fiamme possano propagarsi ulteriormente verso i terreni circostanti e le abitazioni presenti nell’area.

Le operazioni potrebbero risultare particolarmente delicate a causa delle alte temperature e della presenza di vegetazione secca, condizioni che favoriscono la rapida diffusione del fuoco.

Al momento non risultano informazioni su eventuali persone coinvolte o su danni alle case rurali. Restano da accertare anche le cause che hanno provocato l’incendio.

La situazione è ancora in evoluzione e le squadre presenti sul posto stanno proseguendo il lavoro per mettere in sicurezza l’intera zona.

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Articolo in aggiornamento.