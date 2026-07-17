Paternò, statua del Cristo Risorto al cimitero nuovo: segnalazione e curiosità tra i cittadini

La statua è stata segnalata alla redazione di 95047 da alcuni cittadini che hanno notato la sua presenza all'interno dell'area cimiteriale

Una segnalazione è arrivata alla redazione di 95047 dal cimitero nuovo di Paternò, dove alcuni cittadini hanno notato la presenza di una statua raffigurante il Cristo Risorto.

L'opera, collocata all'interno dell'area cimiteriale, ha attirato l'attenzione dei visitatori che si sono chiesti quale sia il motivo della sua presenza e se la collocazione sia temporanea o definitiva.

La statua, che rappresenta la figura del Cristo con il braccio alzato in segno di benedizione, è stata fotografata da alcuni cittadini durante una visita al cimitero.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sulla sistemazione dell'opera o sulla sua eventuale destinazione finale. La segnalazione resta quindi al centro della curiosità di quanti frequentano il cimitero nuovo.

La redazione di 95047 raccoglierà eventuali chiarimenti da parte degli uffici competenti.