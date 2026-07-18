Sicilia nella fornace, record di 47°C a Mineo: a Paternò 42,5°C, picco di 44,1°C a Sferro
Sicilia nella fornace, record di 47°C a Mineo: a Paternò 42,5°C, picco di 44,1°C a Sferro
PATERNÒ – La Sicilia vive una giornata di caldo estremo, con temperature eccezionali soprattutto nelle aree interne dell’Isola. Tra i valori più alti segnalati spicca Mineo, dove la temperatura ha raggiunto i 47°C, dato record tra quelli rilevati nel corso della giornata.
Situazione rovente anche nel territorio di Paternò. In città la temperatura ha raggiunto i 42,5°C, mentre il valore più elevato nel territorio paternese è stato registrato nella zona di Sferro, con 44,1°C.
L’ondata di calore continua dunque a interessare pesantemente il Catanese e gran parte della Sicilia, con numerose stazioni oltre la soglia dei 40 gradi.
I valori fanno riferimento alle rilevazioni della rete di monitoraggio e potranno essere aggiornati con i dati definitivi della giornata.