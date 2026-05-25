Paternò, blitz nei panifici: sequestrati 50 kg di pane e oltre 5 mila euro di multe Altri:

Operazione congiunta con la Guardia di Finanza di Paternó finanziata al controllo dí Panificatori e trasporto del pane.

Tra gli operatori commerciali controllati sono stati elevati due verbali di contestazione per trasporto e consegna a domicilio di pane non adeguatamente confezionato, scontrinato e senza indicazione del destinatario;

due verbali di contestazione per trasporto e consegna a domicilio di pane su mezzo sprovvisto di Autorizzazione Sanitaria; un verbale di mancata copertura assicurativa e sequestro del mezzo con affidamento a ditta autorizzata; un verbale per dimenticanza di documenti di circolazione;

sequestrati 50 kg di pane ; complessivamente € 5000,00 di sanzioni amministrative.

Controllati sei lavoratori di cui tre sono risultati in nero.

I controlli continuano