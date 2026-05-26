Tragedia sul lavoro a Catania, operaio di 30 anni muore schiacciato da un muletto

Incidente mortale nel Blocco Giancata: il mezzo si sarebbe ribaltato schiacciando la vittima. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo, sequestrata l’area della tragedia.

Ancora una morte bianca in Sicilia.

Un operaio catanese di 30 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi all’interno di un’azienda di logistica nella zona industriale di Catania, nel Blocco Giancata.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava manovrando un muletto che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe ribaltato finendo per schiacciarlo.

L’allarme è scattato poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. La vittima, secondo quanto emerso, era sposata e padre di due figli.

Nell’azienda sono arrivati anche gli agenti della Squadra Volanti, del Commissariato di Librino e la Polizia Scientifica, oltre al personale dello Spresal dell’Asp di Catania, incaricato di svolgere gli accertamenti sulle condizioni di sicurezza sul lavoro.

La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla sostituta Valentina Antonucci.

Disposta anche l’autopsia sul corpo della vittima, mentre il muletto e l’area dell’incidente sono stati sequestrati per consentire tutti gli accertamenti investigativi.