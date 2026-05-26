ULTIM’ORA – Francesco ritrovato a Belpasso: sta bene, famiglia avvisata dai Carabinieri

I Carabinieri hanno contattato la famiglia nelle ultime ore comunicando il ritrovamento del 42enne paternese dopo l’allontanamento avvenuto a Catania.

Notizia bellissima, finalmente è stato ritrovato Francesco Spampinato.

Il 42enne paternese, del quale non si avevano più notizie dopo l’allontanamento avvenuto nelle scorse ore a Catania, nella zona di via Dottor Consoli, è stato rintracciato questa sera a Belpasso ed è successivamente rientrato a casa, dove adesso starebbe bene.

La notizia del ritrovamento è arrivata direttamente dai familiari, che nelle ore precedenti avevano lanciato un appello pubblico sui social nel tentativo di rintracciarlo.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, sarebbero stati i Carabinieri a contattare i parenti comunicando il ritrovamento dell’uomo. Poco dopo, i familiari si sono messi in viaggio per raggiungerlo a Belpasso.

Nel corso delle ricerche sono arrivate anche alla nostra pagina diverse segnalazioni da parte di cittadini che avrebbero visto l’uomo intorno alle ore 18:30 lungo la strada di San Giovanni Galermo in direzione Misterbianco.

La vicenda aveva generato forte apprensione tra Paternò e Catania, con numerose condivisioni dell’appello pubblicato online dai familiari.

Fortunatamente la storia si è conclusa con un lieto fine e con il grande sollievo della famiglia dopo ore di preoccupazione. I familiari hanno inoltre voluto ringraziare tutte le persone che hanno condiviso l’appello e collaborato nelle ricerche nelle ultime ore.