Mattia vuole il logo di 95047 nelle buste del panificio “Accordo fatto?” Ecco le nostre condizioni

Il piccolo protagonista social di Paternò continua a conquistare il web: dalla redazione arriva il via libera… ma in cambio servono pizzette, cornetti e pane caldo appena sfornato

Nuovo video, nuove risate e ancora tantissimi commenti sui social per il piccolo Mattia, diventato ormai uno dei personaggi più simpatici e seguiti del web locale grazie ai filmati girati nel panificio di famiglia a Paternò.

Nel nuovo video pubblicato in queste ore, Mattia sorprende ancora una volta tutti con la sua spontaneità. Parlando delle buste del panificio, infatti, il piccolo propone con assoluta convinzione di inserire oltre ai loghi dei social anche quello di 95047.it, come se ormai facesse parte ufficialmente della “famiglia”.

Una frase che fa subito sorridere il papà che, tra le risate, gli risponde: «Ma che è tuo 95047? Solo perché ti hanno fatto l’articolo?» 😂

Ed è proprio questa semplicità a continuare a conquistare gli utenti: battute spontanee, scene genuine e momenti familiari che riescono a trasformare normali giornate nel panificio in piccoli contenuti diventati ormai amatissimi sui social.

Il piccolo Mattia, infatti, negli ultimi mesi è diventato protagonista di numerosi video condivisi online, raccogliendo migliaia di visualizzazioni, commenti e condivisioni tra Facebook, TikTok e Instagram.

Naturalmente il tutto avviene sempre in chiave ironica e familiare, nello stile genuino che ha fatto affezionare tantissime persone al piccolo protagonista.

E intanto, sempre scherzando, dalla redazione di 95047 sarebbe arrivato anche il “via libera ufficiale”: «Va bene Mattia, puoi mettere il nostro logo nelle buste del panificio… ma vogliamo almeno due pizzette, un cornetto caldo e pane appena sfornato come pagamento»