BELPASSO – Incidente sulla Ss 417: Panda si ribalta, un ferito e traffico rallentato

Incidente tra tre veicoli sulla Ss 417: un ferito lieve e traffico rallentato al Km 58.

BELPASSO – Incidente sulla Ss 417: Panda si ribalta dopo lo scontro, un ferito lieve

Nella mattinata di oggi, venerdì 29 maggio 2026, traffico rallentato lungo la strada statale 417 Catania-Gela, nel territorio di Belpasso, a causa di un incidente stradale avvenuto al Km 58 e che ha coinvolto tre veicoli.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti una Jeep, una Ford e una Fiat Panda che, a seguito dell’impatto, si è ribaltata sulla carreggiata. Il bilancio è di un ferito lieve, soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasferito all’ospedale San Marco di Catania per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Catania Sud, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Presenti anche gli operatori del gruppo Anas-Fs, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

A causa dell’incidente, il traffico lungo la Ss 417 procede attualmente a senso unico alternato con rallentamenti e disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.