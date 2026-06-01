🔴 Paternò, presunti spari nella notte: intervenuti Carabinieri e 118

Paternò, allarme nella notte: residenti segnalano presunti spari in via Pietro Lupo, sul posto Carabinieri e ambulanza

Notte movimentata a Paternò, dove intorno alle ore 2 alcuni residenti hanno segnalato di aver udito forti colpi, descritti da diversi testimoni come presunti spari.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’episodio si sarebbe verificato nella zona di via Pietro Lupo. Sul posto sarebbero intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118.

Per alcuni minuti la strada sarebbe stata anche chiusa al traffico, mentre nella zona erano visibili i lampeggianti dei mezzi di soccorso.

Al momento non risultano feriti e non vi sono conferme ufficiali sulla natura dei rumori uditi nella notte. Tra le ipotesi emerse anche quella di colpi esplosi in aria, ma la dinamica resta ancora da chiarire.

La vicenda ha comunque destato preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal forte rumore proveniente dalla strada.

Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.

IN AGGIORNAMENTO.