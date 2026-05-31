AGGIORNAMENTO AMA: Graduale ritorno dell’acqua a Paternò, ma domani stop nella zona Ardizzone
Lunedì 1° giugno prevista una sospensione temporanea dell’acqua nella zona Ardizzone dalle 9 alle 12
Nuovo aggiornamento da parte di AMA S.p.A. dopo la giornata di forti disagi idrici che ha colpito diverse zone di Paternò, lasciando numerosi cittadini senz’acqua nelle proprie abitazioni proprio in una calda domenica di fine maggio.
Nel corso della giornata sono state tantissime le segnalazioni arrivate anche in redazione da residenti esasperati per la mancanza d’acqua in varie aree della città.
Dopo il primo comunicato diffuso nelle ore precedenti, AMA ha annunciato un ulteriore intervento tecnico per cercare di riportare gradualmente la situazione alla normalità.
Secondo quanto comunicato dall’azienda, i tecnici sono intervenuti effettuando un’inversione delle alimentazioni, così da garantire nuovamente l’approvvigionamento dei serbatoi di Palazzolo e consentire il graduale ritorno dell’erogazione idrica nelle utenze interessate dal disservizio.
AMA ha inoltre comunicato che nella giornata di lunedì 1° giugno, dalle ore 9 alle ore 12, sarà necessaria una sospensione temporanea della fornitura idrica nella zona Ardizzone per consentire la riparazione della tubazione danneggiata.
L’azienda invita i residenti interessati a tenere conto del temporaneo disservizio e ad adottare, per quanto possibile, le necessarie misure preventive.
Anche nella vostra zona state riscontrando ancora problemi con l’acqua? Potete segnalarcelo nei commenti o contattando la redazione indicando la via interessata.
COMUNICATO COMPLETO:
A seguito dei danni segnalati questa mattina, i tecnici di AMA S.p.A. sono intervenuti tempestivamente effettuando un’inversione delle alimentazioni, al fine di garantire fin da subito l’approvvigionamento dei serbatoi di Palazzolo e ripristinare l’erogazione idrica a tutte le utenze interessate dal disservizio.
Per consentire la riparazione della tubazione danneggiata, nella giornata di lunedì 1° giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà necessaria un’interruzione della fornitura idrica nella zona Ardizzone.
Si invitano i residenti e gli utenti interessati a tenere conto del temporaneo disservizio e ad adottare, per quanto possibile, le necessarie misure preventive