PATERNÒ, DOPO L’INCIDENTE IN MONOPATTINO LA FAMIGLIA CHIEDE AIUTO: “CERCHIAMO TESTIMONI”

Inizialmente sembrava una semplice caduta dal monopattino, ma con il passare delle ore sono emersi nuovi dettagli raccontati dalla famiglia del giovane fe

Ieri, subito dopo l’incidente avvenuto in via Vasta a Paternò, la dinamica dell’accaduto non era ancora chiara. Inizialmente si pensava infatti ad una semplice caduta dal monopattino, ma con il passare delle ore sono emersi nuovi dettagli raccontati dalla famiglia del ragazzo rimasto ferito.

Secondo quanto riferito dai parenti, nel sinistro sarebbe coinvolta anche un’auto condotta da una donna che, stando al racconto, non si sarebbe fermata allo stop, spiegando poi di avere la visuale ostruita da una vettura parcheggiata male.

La donna si sarebbe fermata subito dopo l’accaduto, ma senza lasciare un recapito utile. “Ha registrato il mio numero facendo finta di farmi uno squillo e poi è andata via”, racconta il genitore del giovane, che ora lancia un appello pubblico.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Secondo quanto riferito dalla famiglia avrebbe riportato un trauma cranico, diverse escoriazioni alla testa e una rapida formazione di liquido al ginocchio. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori controlli ortopedici.

La famiglia invita chiunque abbia assistito alla scena o abbia eventuali foto e video dell’auto coinvolta a farsi avanti per aiutare a ricostruire con precisione quanto accaduto.