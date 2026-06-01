🔴 Misterbianco sotto choc: muore la 49enne colpita alla testa dal marito

La 49enne è deceduta dopo due giorni di ricovero. Il marito arrestato dovrà ora rispondere di femminicidio. Annullate le celebrazioni del 2 Giugno, prevista una fiaccolata a Belsito.

Si è spenta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania Alessandra Bruno, la donna di 49 anni di Misterbianco vittima di una brutale aggressione avvenuta nella sua abitazione del quartiere Belsito. La donna era ricoverata in gravissime condizioni da due giorni, dopo essere stata colpita ripetutamente alla testa con un corpo contundente che, secondo gli investigatori, sarebbe stato un martello.

L'allarme era stato lanciato da una delle figlie della coppia, che aveva contattato il numero di emergenza 112 dopo aver trovato la madre a terra con una grave ferita al capo. Sul posto erano intervenuti immediatamente i Carabinieri, che avevano arrestato il marito della donna, un uomo di 53 anni.

La coppia ha quattro figli, due maggiorenni e due minorenni. Al momento non è ancora stato chiarito quanti di loro fossero presenti in casa al momento dei fatti, ma nessuno avrebbe assistito direttamente all'aggressione.

Nella mattinata di oggi si era svolto l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, che aveva convalidato l'arresto dell'uomo accogliendo la richiesta della Procura e disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per l'accusa iniziale di tentato femminicidio.

Con il decesso della donna, la Procura di Catania, attraverso la procuratrice aggiunta Liliana Todaro e la sostituta Valentina Margio, procederà alla contestazione del reato di femminicidio.

La tragedia ha profondamente colpito l'intera comunità di Misterbianco. In segno di lutto e vicinanza alla famiglia, il sindaco Marco Corsaro, dopo aver sentito il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Ceglie, ha disposto l'annullamento delle manifestazioni cittadine previste per la Festa della Repubblica del 2 giugno, compreso il previsto passaggio della Fanfara dei Bersaglieri.

L'Amministrazione comunale ha inoltre annunciato la propria adesione alla fiaccolata di solidarietà promossa dalla Parrocchia San Massimiliano Kolbe. L'iniziativa si svolgerà mercoledì 3 giugno alle ore 19:30 con partenza dalla chiesa parrocchiale e attraverserà le strade del quartiere Belsito per ricordare Alessandra Bruno e ribadire il rifiuto di ogni forma di violenza contro le donne.