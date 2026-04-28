🔴🔴 AGGIORNAMENTO. A19, tir carico d’acqua si ribalta a Gerbini: autista ferito in codice giallo dopo l’incidente

PATERNO’ (CT) – Incidente nella mattinata di oggi, 28 aprile 2026, lungo l’autostrada , nel tratto in territorio di Paternò, nei pressi dello svincolo di Gerbini.

Un tir carico di acqua minerale si è ribaltato su un fianco per cause ancora in corso di accertamento, finendo per occupare parte della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato lo scoppio di uno pneumatico, che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al conducente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarre il conducente dall’abitacolo del mezzo pesante. L’uomo è stato quindi affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo.

Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.

Sono ancora in corso le operazioni di ripristino e messa in sicurezza dell’area, con l’intervento dei mezzi preposti per la rimozione del tir e del carico disperso sulla carreggiata.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Non si escludono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.