🚨 ULTIM’ORA – Catania, evacuato il punto vendita IKEA: possibile fuga di gas

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Catania, dove è stato evacuato il punto vendita IKEA Catania a seguito di una segnalazione di una possibile fuga di gas.

Secondo le prime informazioni, l’allarme sarebbe scattato pochi minuti fa, portando all’immediata evacuazione dei clienti e del personale presente all’interno della struttura, in via precauzionale. Sul posto sono giunte anche alcune ambulanze, intervenute in via precauzionale.

Le cause sono ancora in corso di accertamento: secondo alcune segnalazioni si tratterebbe di un principio d’incendio, mentre altre parlano dell’uso di spray al peperoncino, secondo quanto riferito da alcuni responsabili.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area. Presenti anche alcune ambulanze.

Al momento non si segnalano feriti o persone intossicate, ma la situazione resta in continua evoluzione.

👉 Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.