Grave incidente sulla Tangenziale di Catania: scooterista ferito, traffico in tilt verso Messina

Segnalazione dai lettori nei pressi dello svincolo San Giorgio. Sul posto sarebbero intervenuti i soccorsi, da chiarire la dinamica e le condizioni dei coinvolti.

CATANIA – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno 2026, lungo la Tangenziale di Catania nei pressi dello svincolo San Giorgio, in direzione Messina.

Secondo le prime informazioni raccolte, nell'impatto sarebbe rimasto coinvolto uno scooter. Alcuni automobilisti in transito avrebbero notato il mezzo sotto un'autovettura nella corsia di sorpasso, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Ad avere la peggio sarebbe stato lo scooterista, che avrebbe riportato ferite giudicate serie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni ufficiali né l'esatta dinamica dell'incidente, che è al vaglio degli operatori intervenuti.

Il sinistro ha provocato pesanti rallentamenti e lunghe code in direzione Messina, con disagi alla circolazione lungo uno dei tratti più trafficati della rete stradale etnea.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali.