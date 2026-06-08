Maxi blitz della Squadra Mobile contro un clan mafioso: diversi arresti in corso a Catania.

🔴🔴IN AGGIORNAMENTO NOTIZIA

Più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania, sin dalla decorsa nottata, in una vasta operazione contro un clan mafioso locale.

Gli operatori della Squadra Mobile di Catania, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, supportati dai Reparti Prevenzione Crimine, da unità cinofile e da operatori della Polizia Scientifica nonché da un elicottero del Reparto Volo di Palermo, stanno eseguendo, in varie zone della città e dell’hinterland, numerosi provvedimenti cautelari di natura custodiale, emessi dal Giudice per Indagini Preliminari di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale.

L’operazione interessa diverse zone della città e dell’hinterland catanese, dove sono in corso esecuzioni di numerosi provvedimenti cautelari di natura custodiale emessi dal Gip di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale.

Maggiori dettagli e contenuti video saranno forniti con successivo comunicato.