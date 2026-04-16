Paternò, rubata la statuetta di Padre Pio: raid in via Pietro Lupo, danneggiata anche la teca
Paternò, rubata la statuetta di Padre Pio: raid in via Pietro Lupo, danneggiata anche la teca
PATERNO’ – Un gesto che lascia amarezza e indignazione. Ignoti hanno rubato una statuetta di Padre Pio custodita all’interno di una piccola teca votiva in via Pietro Lupo, nel centro abitato di Paternò.
A segnalare l’accaduto una residente della zona, che ha raccontato di essersi accorta del furto nella mattinata di oggi. Secondo quanto riferito, i responsabili avrebbero forzato la protezione esterna, rompendo anche il catenaccio della teca pur di portare via la statuetta sacra.
Dalla foto inviata si nota chiaramente il danneggiamento della struttura: il vetro e la grata risultano compromessi e il sistema di chiusura appare divelto, segno evidente di un’azione volontaria.
Un episodio che colpisce non solo per il furto in sé, ma anche per il valore simbolico e religioso del piccolo altarino, punto di riferimento per tanti cittadini che vi si fermavano per una preghiera.
Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sugli autori del gesto. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per risalire ai responsabili.
L’episodio riaccende l’attenzione su atti vandalici e furti che, oltre al danno materiale, colpiscono il senso civico e il rispetto per i luoghi simbolici della comunità.