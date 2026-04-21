Paternò aderisce alla rottamazione: tributi senza sanzioni su IMU, TARI e CUP

l Comune di Paternò aderisce alla cosiddetta rottamazione “quinques”. La Commissione straordinaria che amministra l’Ente, con i poteri del Consiglio comunale, ha infatti approvato il relativo regolamento, dando il via libera alla misura.

Si tratta di un provvedimento atteso che rappresenta un’importante opportunità per i cittadini che hanno pendenze nei confronti del Comune. Grazie alla rottamazione sarà infatti possibile regolarizzare la propria posizione in merito ai tributi locali, in particolare IMU, TARI e CUP, usufruendo di condizioni agevolate.

Nel dettaglio, la misura consente di definire i debiti senza il pagamento di sanzioni e interessi, permettendo così ai contribuenti di mettersi in regola con importi più sostenibili rispetto a quelli originariamente dovuti.

L’obiettivo è duplice: da un lato andare incontro alle difficoltà economiche di famiglie e imprese, dall’altro favorire il recupero delle entrate per le casse comunali, riducendo il contenzioso e incentivando la regolarizzazione spontanea.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli operativi, tra cui le modalità di adesione, le scadenze e i termini per la presentazione delle domande.