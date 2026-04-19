AGGIORNAMENTO. Paternò, cavalla travolta sulla “vecchia” SS121 a Schettino: ferito il conducente dell’auto

Paternò, cavalla travolta sulla “vecchia” SS121 in zona Schettino: ferito anche il conducente

Tragedia nella notte lungo la “vecchia” Strada Statale 121, in territorio di Paternò, nella zona di Schettino. Una cavalla è stata travolta e uccisa da un mezzo in transito intorno alla mezzanotte. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’animale, morto dissanguato sul manto stradale a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo le ricostruzioni, il quadrupede potrebbe essere fuggito da una proprietà privata per poi correre lungo alcune arterie periferiche, probabilmente in preda al panico, fino al tragico impatto.

A differenza delle prime informazioni circolate nelle ore successive, emergono nuovi dettagli: il conducente del veicolo è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Il mezzo coinvolto, inoltre, sarebbe rimasto sul posto anche durante le fasi successive ai rilievi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Nicolosi e la Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire ogni responsabilità.

Un elemento che complica ulteriormente le verifiche è l’assenza di microchip sull’animale: la cavalla, infatti, non risulta identificabile e non è stato possibile risalire al proprietario.

Per consentire la ripresa della circolazione, durante la notte la carcassa dell’animale è stata rimossa dalla carreggiata e spostata ai margini di una stradina laterale, in attesa dell’intervento di una ditta specializzata per la rimozione definitiva.

L’episodio riaccende ancora una volta l’attenzione sul pericolo rappresentato dalla presenza di animali vaganti lungo le principali arterie del territorio, soprattutto nelle ore notturne, con rischi elevati per la sicurezza degli automobilisti. Le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda.